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İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Filistinlilere ait ev ve yapıları patlayıcılarla havaya uçurdu.

AA'ya konuşan yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail askerlerinin girdiği Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bölgede ve Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda iki şiddetli patlama sesi duyduklarını söyledi.

Kaynaklar, İsrail askerlerinin Megazi'nin doğusunda boşaltılmış bazı evleri, "quadcopter" tipi insansız hava araçlarının (İHA) attığı patlayıcı kutularla yıktığını ve bölgede büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeyinde bulunan Hamed Konut Kenti'nde, İsrail askerlerinin evlere ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara ateş açması sonucu bir kadının yaralandığını bildirdi.

Aksa Şehitleri Hastanesinden bir sağlık kaynağı da günler önce Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyinde sivillerin toplandığı alana İsrail'e ait İHA ile düzenlenen saldırıda yaralanan Ahmed Ebu Armana'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail, Gazze'ye karadan saldırıyla ateşkesi ihlal ediyor

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünden (COGAT) saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde saldırı başlatıldığı duyurulmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

Ancak İsrail, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

Filistin tarafı, İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını, "Sarı Hat"ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA