İsrail Askerleri Gazze'deki Oksijen Santralini Hedef Aldı

Filistin Kızılayı Derneği, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki el- Kudüs Hastanesi'nin oksijen santraline ateş açarak devre dışı bıraktığını bildirdi.

Filistin Kızılayı Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde Filistin Kızılayı'na bağlı olarak faaliyet gösteren el- Kudüs Hastanesi'nin girişine konuşlandığı belirtildi.

Hastanenin güneyindeki ana kapısına zırhlı araçlarla konuşlanan İsrail askerlerinin giriş çıkışlara engel olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"El- Kudüs Hastanesi'ndeki oksijen santrali de işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu devre dışı kaldı. Hastanede halihazırda kullanılan tüpler ise daha önce doldurulmuş ve 3 günde tükenir."

Oksijen santralinin devreye girmemesinin hastanedeki hastaların hayatını doğrudan tehdit altına sokacağına dikkat çekilen açıklamada, hastanenin siviller için güvenli bir yer olması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun Gazze kentindeki Kudüs Hastanesinde bulunan hasta ve sağlık personelini koruması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek için Filistinlilere ait binaları ve evleri bilinçli olarak yıkıyor.

Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, iş makinalarıyla Gazze'deki yapıları yerle bir ediyor.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Refah, kuzeyindeki Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerini yerle bir ederek yaşanmaz hale getiren İsrail ordusunun şimdiki hedefinde ise bölgede yapılaşmanın en yoğun olduğu Gazze kenti var.

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusu, Gazze kentindeki çok katlı onlarca binayı hava saldırılarıyla yıktı.