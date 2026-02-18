Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in ramazana başlayan Gazze'de düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Ramazan ayının ilk gününde İsrail askerleri, Gazze'nin Han Yunus kentinde ateş açtı ve bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail askerlerinin, ramazan ayının ilk gününde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giden ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyla Kavşağı'nda ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıklarına göre, Han Yunus'un doğu bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren, konuşlu İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldı.

Ayrıca, İsrail askeri araçları, Refah kenti yakınlarında Morag Koridoru civarında da ateş açtı, topçu birlikleri ise Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerini bombaladı.

İsrail askeri araçları, Beyt Lahiya beldesinin doğu kesimlerine ateş açtı. Topçu birlikleri Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nin doğusunu bombaladı.

Kaynak: AA
