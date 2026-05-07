İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Er-Ram kasabasında Ayrım Duvarı yakınında 18 yaşındaki bir Filistinliyi ayağından yaraladı. Filistinli gencin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında 1 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail askerlerinin, Filistinlilere yönelik saldırılarına yer verildi.

Kudüs Valiliğinin açıklamasına dayandırılan haberde, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki bir Filistinlinin ayağından yaralandığı belirtildi.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşandığı göze çarpıyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
