İsrail Askerleri El Halil'de Bir Filistinli'yi Öldürdü
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EL HALİL, 18 Ocak (Xinhua) -- İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul kasabasında düzenlenen silahlı saldırının olay yerinde toplanıyor, 17 Ocak 2023.
EL HALİL, 18 Ocak (Xinhua) -- İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul kasabasında düzenlenen silahlı saldırının olay yerinde toplanıyor, 17 Ocak 2023.
Salı günü Filistin Sağlık Bakanlığı, 40 yaşındaki Hamdi Ebu Daiya'nın Halhul kasabasında İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü söyledi. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel