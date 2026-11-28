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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin güneyindeki Dura Devlet Hastanesinin avlusuna baskın düzenleyip acil servis girişini saatlerce kapattı.

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail askerleri hastanenin çevresine ve avlusuna konuşlandı.

El Halil kentindeki Dura Devlet Hastanesine düzenlenen baskın sırasında hastanenin acil servisine giriş ve çıkışı engelleyen İsrail askerleri, acil servis girişini birkaç saat kapattıktan sonra hastaneden çekildi.

Askerlerin hastane alanındaki Filistin polisine ayrılmış birimi basıp burayı silah arama bahanesiyle aradığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin çekilmesiyle herhangi bir gözaltı bilgisi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan baskının ayrıntılarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, baskın kınandı.

Bakanlığın açıklamasında, baskın uluslararası insancıl hukukun ve tıbbi tesisleri, hastaları ve burada çalışan ekipleri koruyan Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlali olarak nitelendirildi.

Açıklamada, hastanelere baskın yapılıp arama yapılmasının hastaları korkuttuğu, sağlık hizmetlerinin verilmesini aksattığı ve sağlık kurumlarının dokunulmazlığına saldırı oluşturduğu belirtilirken, bunun Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistin sağlık sektörünün maruz kaldığı sistematik bir saldırgan politikanın parçası olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA