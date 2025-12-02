Haberler

İsrail Askerleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir genç ve bir kadın yaralandı. Batı Şeria'daki baskınlar nedeniyle eğitim de aksadı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasının Dahiye el-Berid bölgesinde "Ayrım Duvarı"nı (Utanç Duvarı) geçmeye çalışan 30 yaşlarında bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bir diğer açıklamada ise işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Mezmurya kontrol noktasında 35 yaşlarındaki bir kadının, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Batı Şeria'daki baskınlar

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik baskınları da devam etti.

Ordunun, geçen hafta 4 gün boyunca baskını sürdürdüğü, 29 Kasım'da çekildiği ve dün yeniden bastığı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde salı günü okullar tatil edildi.

Tubas'taki Filistin Eğitim Müdürü Azmi Belavine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun vatandaşların sokağa çıkmasına izin vermemesi nedeniyle salı günü eğitime ara verileceğini söyledi.

Belavine, okulların bir sonraki duyuruya kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.

