İsrail askerleri, Doğu Kudüs'e düzenlediği baskında 6 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı ve Annata beldesine baskın düzenlediği ve bu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan ederek en az 6 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Şufat Mülteci Kampı ve Annata beldesine giriş çıkışları kapattı ve hoparlörlerle halka sokağa çıkmamaları yönünde talimat verdi.

Evleri, dükkanları basan ve aramalar yapan askerler, bazı dükkanların kapılarını söktü, içerideki ürünlere zarar verdi, en az 6 kişiyi gözaltına aldı ve bir evi de sorgu merkezine çevirdi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait buldozerler, Annata'da ana su boru hatlarını tahrip etti.

Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şufat ile Annata'ya ağustos ayı başında Kalendiya Mülteci Kampında yapılana benzer "sistematik askeri bir saldırı" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamara, bu saldırıların, Kudüs'ü çevreleyen Filistin beldelerini hedef alma, halkını toplu olarak cezalandırma ve askeri güç kullanarak gündelik hayatlarını baskı altına alma üzerine kurulu bir İsrail politikası kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Annata ve Şufat'a giriş-çıkışların kapatılması, sokağa çıkma yasağı uygulanması, evlere ve dükkanlara baskın yapılması, vatandaşların gözaltına alınması, altyapının hedef alınması ve su hatlarının tahrip edilmesi gibi eylemlerin, sivil nüfusu, mallarını ve temel hizmetleri etkileyen tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA