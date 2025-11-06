İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin batısındaki Yamun kasabasına düzenledikleri baskın sırasında bir Filistinli genci gerçek mermiyle vurarak yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, İsrail güçlerinin, Cenin'in batısındaki Yamun kasabasına baskın düzenleyen İsrail güçlerine Filistinli gençlerin taş atarak karşılık verdiği ve olaylar sırasında bir gencin İsrail güçlerinin ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, ambulans ekiplerinin yaralı gence ulaşmasını engellediği ifade edilen haberde, yaralı gencin gözaltına alınarak bilinmeyen yere götürüldüğü ve akıbetinin bilinmediği aktarıldı.

Haberde, dijital platformlarında İsrail askerlerinin yaralı gencin bulunduğu yerin yakınlarına konuşlandırıldığını ve ona ambulans ekiplerinin ulaşmasının engellendiğini gösteren görüntülere de yer verildi.