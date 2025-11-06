Haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir genci gerçek mermilerle yaraladı ve sonrasında gözaltına aldı. Ambulansta yaralıya ulaşmaya çalışan ekipler engellendi. Genç, bilinmeyen bir yere götürüldü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin batısındaki Yamun kasabasına düzenledikleri baskın sırasında bir Filistinli genci gerçek mermiyle vurarak yaraladıktan sonra gözaltına aldı.
Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, İsrail güçlerinin, Cenin'in batısındaki Yamun kasabasına baskın düzenleyen İsrail güçlerine Filistinli gençlerin taş atarak karşılık verdiği ve olaylar sırasında bir gencin İsrail güçlerinin ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi.
İsrail güçlerinin, ambulans ekiplerinin yaralı gence ulaşmasını engellediği ifade edilen haberde, yaralı gencin gözaltına alınarak bilinmeyen yere götürüldüğü ve akıbetinin bilinmediği aktarıldı.
Haberde, dijital platformlarında İsrail askerlerinin yaralı gencin bulunduğu yerin yakınlarına konuşlandırıldığını ve ona ambulans ekiplerinin ulaşmasının engellendiğini gösteren görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.