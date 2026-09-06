Batı Şeria'da İsrail baskını: 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Kalkilya kentlerine düzenledikleri baskınlarda açtıkları ateş sonucu biri çocuk, 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin kentindeki Cebriyat bölgesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 50 yaşındaki bir Filistinli, gerçek mermiyle elinden ve bacağından yaralandı.

Kalkilya kentindeki baskında da Filistinli bir çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle uyluk bölgesinden yaralandı.

Her iki yaralının da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gibi eylemler gerçekleştiriliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ve söz konusu durumun bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalini tehlikeye attığını belirtiyor.

Kaynak: AA