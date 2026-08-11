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İsrail, Filistinli Faruk Ramadan'ın evini yıktı

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İsrail askerleri, 24 Temmuz'da köyüne Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen baskına direndiği sırada öldürülen Filistinli Faruk Ramadan'ın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Tel köyündeki evini yıktı.

İsrail askerleri, 24 Temmuz'da köyüne Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen baskına direndiği sırada öldürülen Filistinli Faruk Ramadan'ın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Tel köyündeki evini yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler dün gece Tel köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Faruk Ramadan'ın evini yıkmadan önce çevredeki bazı evleri tahliye etti. Daha sonra eve yerleştirilen patlayıcılar infilak ettirilerek bina yıkıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 24 Temmuz'da Tel köyüne düzenlediği baskın sırasında, İsrailli saldırganlardan birinin silahını ele geçiren Faruk Ramadan, söz konusu kişiyi öldürmüştü.

Olayın ardından bölgede gerilim tırmanırken, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından köye düzenlenen silahlı saldırılarda aralarında Faruk Ramadan'ın da bulunduğu aynı aileden 4 Filistinli öldürülmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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