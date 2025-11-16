İsrail Askerleri Batı Şeria'da Mülteci Kampına Baskın Düzenledi

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentine bağlı El-Faria Mülteci Kampı'nda 1 çocuğu öldürdüğü, 1'i çocuk 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Faria Mülteci Kampı'na askeri devriye araçlarıyla baskın düzenledi. Baskın sırasında askerler ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

İsrail askerleri ateş açarak 15 yaşındaki Cadallah Cihad Cuma Cadallah isimli çocuğu yaraladı ve ilk yardım ekiplerinin müdahalesine izin vermedi. Daha sonra Cadallah'ın hayatını kaybettiği açıklandı ve naaşı askerler tarafından alıkonuldu.

Askerlerin açtığı ateş sonucu ayrıca 16 yaşındaki bir çocuk karnından, 18 yaşındaki bir genç de vücudunun alt kısmından yaralandı.