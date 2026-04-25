İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaralayarak birini gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde iki Filistinliyi yaralayarak birini gözaltına aldı.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgiye göre, İsrail askerlerinin El Halil kentinin güneyindeki ez-Zahiriye beldesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

El Halil kentinin kuzeyindeki el-Arub Mülteci Kampı'nda da İsrail askerleri, ateş açmaları sonucu yaralanan Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerince, Batı Şeria'daki Kalkilya kentine bağlı Ceyyus beldesine, Nablus kentine bağlı Beyt Furik ve Rucib beldelerine baskın düzenlendi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine saldırıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1149 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
