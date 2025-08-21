İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir kontrol noktasında kendilerine silah çektiği iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki Kalendiya kontrol noktasında silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinlinin ateş açılarak vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, öldürülen Filistinlinin atış eğitimlerinde de kullanılan havalı tabanca taşıdığının tespit edildiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'in üzerinde Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.