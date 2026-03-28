İsrail askerleri Batı Şeria'da bir çocuğu darbettikten sonra gözaltına aldı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyt Furik beldesinde bir çocuğu darbederek gözaltına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İsrail askerlerinin Beyt Furik'e düzenlediği baskına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Görüntülerde silahlı 2 askerden birinin bir çocuğu yere yatırıp darbettiği ve gözaltına aldığı görülüyor.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu