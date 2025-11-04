Haberler

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'e bağlı özel güçlerin Batı Şeria'nın Tubas kentinde düzenlediği baskında 4 Filistinli gözaltına alındı. Baskın sırasında evde ciddi hasar meydana geldi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı özel güçler, Tubas kentinin güneyinde yer alan Tamun beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında beldede yer alan Filistinlilere ait bir evi kuşatan İsrail güçleri, destek birliklerle takviye edildi.

Kuşatılan eve düzenlenen baskında 4 Filistinli gözaltına alındı.

Evde ciddi hasara yol açan İsrail askerleri, beldeden çekildi.

İsrail ordusu, neredeyse her gün Batı Şeria'da Filistinlilere ait belde ve köylere; ev ve iş yerlerine baskın düzenliyor, Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
