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İsrail Asker Eksikliği Nedeniyle Eğitimi Tamamlamayan Askerleri Gazze'ye Gönderdi

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İsrail'de asker sayısındaki yetersizlik nedeniyle eğitimlerini tamamlamayan askerlerin Gazze'ye gönderildiği bildirildi. Uluslararası haber kaynakları, asker yetersizliği sorununa dikkat çekiyor.

İsrail'in, asker sayısındaki yetersizlik nedeniyle eğitimlerini tamamlamayan askerleri Gazze'ye gönderdiği öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Golani ve Givati ??Tugaylarından 4 ay önce orduya katılan askerlerin eğitimlerini tamamlamadıkları ancak asker yetersizliği nedeniyle Gazze'ye gönderildikleri belirtildi.

Söz konusu askerlerin geçen aralık ayında Gazze'ye gönderildiği kaydedildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin daha önceki haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "asker eksikliği nedeniyle ordunun, hükümetin Gazze'deki hedeflerini yerine getiremeyebileceğini" söylemişti.

İsrail'de Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudiler askerlikten muaf tutulduğu için ve yedek askerlerin yüzde 30 ila 40'ının da askerlik hizmetine isteksiz olması nedeniyle düzenli orduda sıkıntı yaşanabileceği ifade ediliyor.

Ordunun farklı birimlerinde görev yapan ve emekli olmuş askerlerin yanı sıra sivil vatandaşların İsrailli esirlerin serbest kalması talebiyle yayımladığı bildiriler ve bunları imzalayanların sayısındaki artışla asker eksikliğinin büyüyebileceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
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