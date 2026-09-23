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İsrail anketi Netanyahu bloğunu 50, muhalefeti 54 sandalyede bıraktı

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İsrail'de yayımlanan son anketler, 27 Ekim'de planlanan genel seçimlerde Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun 50, muhalefetin 54 sandalyede kaldığını gösterdi. 120 sandalyeli Meclis'te hükümet için gereken 61 çoğunluğuna iki taraf da ulaşamıyor.

İsrail'de yayımlanan son kamuoyu araştırmaları, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun meclis çoğunluğunu kaybettiğini, ancak muhalefet cephesinin de hükümet kuracak sayıya ulaşamadığını ortaya koydu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Kanal 12 için Midgam Enstitüsü tarafından yapılan ankette, bugün seçim yapılması halinde eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 23 sandalye kazanarak Meclis'teki en büyük siyasi güç konumunu koruyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud 20 sandalyede kalırken, Naftali Bennett'in "Birlikte" listesi 13 vekille üçüncü sırada yer alıyor.

Netanyahu liderliğindeki mevcut koalisyon ortaklarının toplam sandalye sayısının 50'ye gerilediğini aktaran gazete, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun 54 sandalyeye ulaşmasına rağmen 120 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için gereken 61 çoğunluğunu sağlayamadığına dikkati çekti.

Haberde, Yahudi muhalefet partilerinin, 7 sandalye kazanan Ortak Arap Listesi ile Mansur Abbas liderliğindeki 5 sandalyeli Raam'ın desteğini almadan koalisyon hükümeti kurmasının imkansız olduğu belirtildi.

Ankete göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü 6, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm ise 5 sandalyede kaldı.

Her iki blokla da bağlantısı bulunmayan Yoaz Hendel liderliğindeki Yedekler Partisi ise 4 sandalyeyle kilit pozisyonda barajı aştı. Yine Ofer Winter'in Amcha Yisrael partisi de 4 sandalye elde etti.

Öte yandan, Benny Gantz'ın başında olduğu Mavi-Beyaz Partisi yüzde 0,7 oy oranıyla barajın altında kalmayı sürdürdü.

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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