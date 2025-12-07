Haberler

İsrail, alıkoyduğu 5 Filistinliyi aylar sonra serbest bıraktı

Güncelleme:
İsrail, Hamas ile vardığı ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında alıkoyduğu 5 Filistinliyi aylar sonra serbest bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından gerekli kontrol ve tıbbi muayenelerinin yapılması için Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanede açıklama yapan Filistinliler, aylarca hapishanelerde insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz bırakıldıklarını ifade etti.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri hala ziyaret edemediği, bu ziyaretlerin yeniden başlatılması için İsrailli yetkililerle diyaloğun sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukuk gereğince, tutuklulara insani muamelede bulunulması, uygun koşullarda tutulması ve aileleriyle iletişim kurabilmelerine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
