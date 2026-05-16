İsrail ordusunun İran'a yeni saldırılar için ABD ile koordinasyon halinde hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi

İsrail ordusunun, İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline karşı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile koordinasyon halinde hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi. İsrail'e askeri mühimmat sevkiyatı devam ederken, ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti sonrası karar vermesi bekleniyor.

İsrail ordusunun İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin ABD ordusuyla koordinasyon içinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin haberinde, İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin İsrail ordusunda hazırlık ve planlamaların devam ettiği belirtildi.

Walla'ya konuşan İsrailli güvenlik kaynağı, İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile İsrail ordusunun koordinasyon halinde olduğunu ifade etti.

Ayrıca İsrailli güvenlik kaynağı, İsrail ordu komuta kademesi ile CENTCOM'un saldırı planları üzerine çalışmalarını sürdüğünü de kaydetti.

Öte yandan İsrail'e askeri mühimmat sevkiyatının sürdüğünü belirten haberde, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na sabah saatlerinde üç yakıt ikmal ve nakliye uçağının daha indiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin karar verebileceğini aktaran İsrail basını, Tel Aviv yönetimi ve ordu komuta kademesinin hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise CENTCOM yetkilileri ile geçen hafta görüşen İsrailli üst düzey askeri yetkililerin Tel Aviv yönetiminin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediği yönündeki mesajını ilettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
