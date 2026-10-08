Haberler

İsrail, ABD'de üretilen ilk Tamir füzelerini Demir Kubbe için teslim aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanlığı, Demir Kubbe'de kullanılan Tamir füzelerinin tamamen ABD'de üretilen ilk partisinin İsrail'e teslim edildiğini açıkladı. Füzeler Arkansas'taki Raytheon-Rafael tesisinde üretildi, teslim alınan füze sayısı paylaşılmadı.

İsrail'in kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Demir Kubbe'de kullanılan Tamir önleme füzelerinin, tamamen ABD'de üretilen ilk partisi İsrail'e teslim edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, füzelerin İsrail'in savunmasına ilişkin ABD- İsrail ortak programı kapsamında Arkansas'taki Raytheon-Rafael tesisinde üretilerek İsrail Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birime teslim edildiği bildirildi.

Arkansas'taki tesiste düzenlenen törenle, tamamen ABD'de üretilen ilk Tamir füzelerinin teslim edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu tesisin ABD'li savunma şirketi Raytheon ve İsrailli savunma şirketi Rafael ortaklığında Tamir füzesi üretmek için İsrail dışında inşa edilen ilk tesis olduğu aktarılarak bu füzelerin Demir Kubbe'de kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Demir Kubbe'nin 15 yılda 10 binden fazla önleme yaptığı ileri sürülürken İsrail'in teslim aldığı önleme füzesi sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merdivenden düşen Merve Özbey'den hastane paylaşımı: Gün 3

Sahnede düşüp hastanelik olmuştu! Merve Özbey'den haber var
Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

3 saniyede hayatı değişti!
Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis, 2 kişi öldü
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı

Koyun otlatırken tesadüfen buldu! Hayatı artık eskisi gibi değil
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu

Aynı restoranda karşılaştılar! Sonrası bomba
İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

Bir ülke onun için ayağa kalktı! 15 gün sonra kahreden haber geldi
Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı