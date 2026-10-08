İsrail, ABD'de üretilen ilk Tamir füzelerini Demir Kubbe için teslim aldı

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İsrail'in kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Demir Kubbe'de kullanılan Tamir önleme füzelerinin, tamamen ABD'de üretilen ilk partisi İsrail'e teslim edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, füzelerin İsrail'in savunmasına ilişkin ABD- İsrail ortak programı kapsamında Arkansas'taki Raytheon-Rafael tesisinde üretilerek İsrail Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birime teslim edildiği bildirildi.

Arkansas'taki tesiste düzenlenen törenle, tamamen ABD'de üretilen ilk Tamir füzelerinin teslim edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu tesisin ABD'li savunma şirketi Raytheon ve İsrailli savunma şirketi Rafael ortaklığında Tamir füzesi üretmek için İsrail dışında inşa edilen ilk tesis olduğu aktarılarak bu füzelerin Demir Kubbe'de kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Demir Kubbe'nin 15 yılda 10 binden fazla önleme yaptığı ileri sürülürken İsrail'in teslim aldığı önleme füzesi sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA