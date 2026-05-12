İsrail, 7 Ekim Tutukluları İdam Cezası Yasasını Onayladı

(ANKARA) - İsrail parlamentosu, 7 Ekim 2023'te Hamas liderliğinde gerçekleştirilen saldırılara karışmakla suçlanan Filistinlilere idam cezası verme yetkisine sahip özel bir mahkeme kurulmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Tasarı 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te 93 oyla kabul edildi, 27 milletvekilinin bir kısmı oylamaya katılmadığı bir kısmının da çekimser kaldığı belirtildi.

İsrailli ve Filistinli insan hakkı savunucuları, toplu yargılamalara açıkça izin veren yasanın bir yandan idam cezasının uygulanmasını kolaylaştırırken, diğer yandan adil yargılanma hakkını güvence altına alan prosedürleri ortadan kaldıracağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Mahkeme salonlarında kamera kullanımını yasaklayan standart İsrail yargı uygulamasından farklı olarak, yasa tasarısı yargılamanın açılış duruşmaları, kararlar ve cezalar gibi önemli anlarının kaydedilmesini ve özel bir internet sitesinde kamuya açık şekilde yayınlanmasını zorunlu kılıyor.

Hak savunucuları, kamuya açık duruşmaları düzenleyen hükümlerin masumiyet karinesini, adil yargılanma hakkını ve onur hakkını ihlal ettiğinin altını çiziyor.

Aralarında Hamoked, Adalah ve İsrail İşkence Karşıtı Kamu Komitesi'nin de bulunduğu bazı hak savunucusu grup dün yaptıkları açıklamada, "7 Ekim kurbanları için adaletin meşru ve acil bir zorunluluk olduğunu" ancak suçların hesabının "adalet ilkelerini terk etmek yerine bu ilkeleri içeren bir süreçle sorulması gerektiğini" ifade etti.

İsrail'in elinde, aralarında 7 Ekim saldırıları sırasında yakalananların da bulunduğu ve henüz hakkında suç duyurusunda dahi bulunulmamış 200 ila 300 Filistinli'nin bulunduğu tahmin ediliyor.

Hamas liderliğinde Gazze sınırı boyunca İsrail yerleşimlerine düzenlenen 7 Ekim saldırılarında çoğu sivil 1139 kişi öldü. İsrail'in 7 Ekim saldırılarının ardından Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli öldü. Birleşmiş Milletler uzmanlarının soykırım riski taşıdığını belirttiği savaş, Filistin topraklarını harabeye çevirdi.

Mart ayında da İsraillileri öldürmekten suçlu bulunan Filistinliler için idam cezasını onaylayan bir yasa kabul edilmişti. Söz konusu yasa da uluslararası toplum ve hak grupları tarafından ayrımcı ve insanlık dışı olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde kınanmıştı. Mart ayındaki yasa geriye dönük olarak işletilemediğinden, 7 Ekim 2023 şüphelilerine uygulanamıyordu.

Kaynak: ANKA