Filistinli kurumlar: İsrail, 2025'te 7 bin Filistinliyi gözaltına aldı, 32 kişi hapishanelerde yaşamını yitirdi

Filistinli kurumlar, İsrail'in, 2025 yılı boyunca yaklaşık 7 bin Filistinliyi gözaltına aldığını, İsrail hapishanelerinde 32 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İsrail'in Filistinlileri hedef alan gözaltıları ve Filistinli tutukluların durumuna ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırımdan bu yana 21 bin kişinin gözaltına alındığı; bunlardan 1655'inin çocuk 650'sinin kadın olduğu kaydedildi.

Bu sayıya Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinliler ile İsrail'deki Filistinlilerin dahil olmadığı aktarıldı.

2025'te 600'ü çocuk, 200'ü kadın 7 bin Filistinli gözaltına alındı

İsrail'in 2025 yılında ise 600'ü çocuk, 200'ü kadın 7 bin Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli sayısının 9 bin 300'ü geçtiği, bunların yüzde 49'una tekabül eden 3 bin 350 kişinin de idari tutuklu olduğu kaydedildi.

Tutuklu Filistinliler arasında İsrail'in "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırdığı 1220 kişinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Tel Aviv'in keyfi tutuklama politikasının kapsamının genişletildiğine işaret edildi.

Son bir yılda İsrail hapishanelerinde 32 tutuklu hayatını kaybetti

Ortak açıklamada ayrıca 2025 yılında İsrail hapishanelerinde 10'u Gazze Şeridi'nden 32 tutuklunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu yılla birlikte Ekim 2023'ten bu yana hapishanelerde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 100'e ulaştığı; bunların 86'sının kimliklerinin açıklandığı, 83'ünün işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

İsrail'in hayatını kaybeden bazı Filistinlilerin cenazesini alıkoyduğu, bu uygulamasına da 1967'den bu yana yürüttüğü sistematik soykırım politikası kapsamında devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşgalciler, hapishaneleri ve askeri kampları sistematik işkence alanlarına dönüştürdü. İsrailli yetkililer tutuklular aleyhinde yavaş ölüm politikası izliyor, tecrit ediyor, yiyecek, sağlık hizmetleri, giysi, temizlik malzemeleri sağlanmaması ve çocukların en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılması dahil temel haklarını kısıtlıyor."

Gazze Şeridi'nde ise çok sayıda tutuklu aleyhinde zorla kaybetme politikasının yürütüldüğü, yakınlarının ziyaretinin engellendiği, bunun uluslararası yasaların ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Ayrıca esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakılan kadın ve çocukların da aralarında olduğu 80 Filistinlinin yeniden tutuklandığına dikkat çekildi.