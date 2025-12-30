Erzurumlu tekvandocular, Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Erzurum'da düzenlenen tekvando il seçmelerinde başarılı olan İspirli sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda ter dökecek.

Kentte 27-28 Aralık tarihlerinde düzenlenen seçmelerde İspir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde mücadele etti.

Söz konusu organizasyonda İspirli sporcular, 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak 12-18 Ocak tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek Gruplar Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, sporcuları tebrik ederek, "Antrenör Mustafa Bulut hocamızın şahsında, emek veren tüm antrenörlerimizi, öğrenci ailelerini tebrik ediyor, tüm sporcularımızı alkışlıyorum. Eğer alan açarsanız bu coğrafyanın çocuklarından büyük başarılar elde edebilirsiniz. Biz bunu yapıyoruz. Her zaman da sporcularımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.