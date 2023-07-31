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İspir'de yaban keçileri böyle görüntülendi

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İspir'de yaban keçileri böyle görüntülendi Erzurum'un İspir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaban keçileri görüldü.

İspir'de yaban keçileri böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaban keçileri görüldü. Keçilerin rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi. Meraklı vatandaşların cep telefonu kamerasına takılan görüntülerdeki yaban keçileri bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Güncel

Yeşilyurt Erzurum İspir Güncel Haberler

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