İspir'de yaban keçileri böyle görüntülendi
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İspir'de yaban keçileri böyle görüntülendi Erzurum'un İspir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaban keçileri görüldü.
İspir'de yaban keçileri böyle görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaban keçileri görüldü. Keçilerin rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi. Meraklı vatandaşların cep telefonu kamerasına takılan görüntülerdeki yaban keçileri bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Güncel