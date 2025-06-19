İspir'de Kamu Personeline Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

İspir'de Kamu Personeline Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
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Erzurum'un İspir ilçesinde, Aile Yılı kapsamında düzenlenen eğitimde kamu personeline bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirme yapıldı.

Erzurum'un İspir ilçesinde kamu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Belediyenin Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda 2025 yılının Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünce düzenlene eğitimde Sosyal Çalışmacı Coşkun Eke, katılımcılara bağımlılık konusunda sunum yaptı.

Katılımcılara bağımlılıkla ilgili bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığı eğitime, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, kurum amirleri ve çalışanları katıldı.

Programın ardından ilçede ekiplerce bilgilendirme çalışmalarına devam edildi.

Kaynak: AA / Köksal Sayın - Güncel
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