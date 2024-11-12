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İspir'de Avlak ve Avlanma Alanları Toplantısı Yapıldı

İspir'de Avlak ve Avlanma Alanları Toplantısı Yapıldı
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Erzurum'un İspir ilçesinde, avlak sahası ve avlanma sahaları hakkında bilgi vermek amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nebi Doğan sunum yaptı ve katılımcılara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Erzurum'un İspir ilçesinde, avlak sahası ve avlanma sahaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü tarafından, İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nebi Doğan, sunum yaptı.

Doğan, sunumda, İspir avlak sahası ve avlanma sahaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Avcılar ve kullanılan silahlar hakkında dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Doğan'ın sunumunun ardından toplantıya katılanlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar İspir Şefi Fatma Yıldırım ve çalışanları, emniyet ve jandarma ekipleri, Muhtarlar Dernek Başkanı Atilla Dursun ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Köksal Sayın - Güncel
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