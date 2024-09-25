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Isparta'nın Yeni Valisi Abdullah Erin Göreve Başladı

Isparta'nın Yeni Valisi Abdullah Erin Göreve Başladı
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Valiler Kararnamesi ile Isparta Valiliği'ne atanan Abdullah Erin, göreve başladı. Erin, Isparta'daki güzellikleri artırmak, huzuru güçlendirmek ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile insanlara yaklaşmak amacıyla çalışacaklarını belirtti. Şehrin yararına olacak her türlü düşünceye açık olacaklarını ve mevcut sorunları değerlendirerek Isparta'yı daha ileri taşımak için gayret göstereceklerini ifade etti.

Valiler Kararnamesi ile Isparta Valiliğine atanan Abdullah Erin, göreve başladı.

Erin'i Valilik önünde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş, Jandarma Komutanı Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu ve kurum müdürleri karşıladı.

Vali Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarını arz etti.

Isparta Valiliği görevine büyük bir onurla başladığını belirten Erin, "Isparta'nın güzelliklerine güzellik katmaya gayret edeceğiz. Hiçbir zaman tartışmaların, polemiklerin tarafında bulunmayacağız. Zaten huzurlu, sakin bir şehir. Bu huzur ve sükun ortamını daha da güçlendirmeye ve geliştirmeye çabalayacağız. Birlikte Isparta'yı daha ileri noktalara taşıyacağız. Arkadaşlarımızla birlikte tam bir dayanışma ve işbirliği içinde. Adaleti ön planda tutarak, hakkı, hakkaniyeti gözeterek insanlarımıza gönüllerimizi ve kapılarımızı sonuna kadar açmak suretiyle şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz." diye konuştu.

Kentin kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmaya devam edeceklerini söyleyen Erin, şunları kaydetti:

"Şehirdeki bütün taraflarla, bütün aktörlerle işbirliği içinde çalışacağız. Boşa harcayacak zamanımız yok. Gecemizi gündüzümüzü bu şehre ve bu şehrin güzel insanlarına hasıl edeceğiz. Gece gündüz demeden insanlarımızın içinde olacağız. Kapılarımız insanlarımıza açık olacak, istişareye önem vereceğiz. Şehrin hayrına olacak her türlü düşünceyi dikkatle dinleyeceğiz. Yarından itibaren arkadaşlarımızla birlikte oturup şehrin mevcut sorunlarını değerlendirecek ve şehrimizi ileriye taşımanın çabası içinde olacağız inşallah. Allah bizleri mahcup etmesin."

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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