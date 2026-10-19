Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik İHH ekibi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik İHH ekibi, 18 Ekim 2026 akşamı saat 21.30 itibarıyla kurtarıldı. Ekip, rutin sağlık kontrolleri için Sütçüler Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

RUTİN KONTROL İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 10 kişilik İHH ekibi sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18 Ekim 2026 tarihinde Sütçüler ilçemiz Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 10 vatandaşımızın tamamı, bu akşam saat 21.30 itibarıyla ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kurtarılmış ve rutin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Sütçüler Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. İki gün boyunca arama ve kurtarma çalışmalarına büyük bir gayretle destek veren Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Hatay, İzmir, Kastamonu ve Konya AFAD ekiplerine; Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerine, sivil toplum kuruluşlarına, Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na, Sütçüler Belediyesine ve kıymetli yöre halkımıza teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İHH camiasına baş sağlığı ve sabır diliyor; kurtarılan 13 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Nurettin ARKAN/ ISPATA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler

Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

Böyle kaçıp gitmişti, bedeli çok ağır oldu
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti

İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için bir saniye düşünmediler
Kadir İnanır’ın vasiyeti hakkındaki tartışmalara yeğeni Gül Bakar'dan tepki: Keşke hayattayken yüzüne söyleselerdi

Vasiyet gerilimi büyüyor! Kadir İnanır'ın bir yeğeni daha ortaya çıktı
Selena Gomez'den elektronik sigara itirafı: Sesimi değiştirdi, geri dönüşü yok

Dünyaca ünlü şarkıcı itiraf etti! Bu alışkanlık sesini değiştirdi
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı

Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı! Suçlama hayli çarpıcı
Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan suç örgütlerine gözdağı: Asla kaçamayacaklar

Emniyet Genel Müdürü'nden net mesaj: Asla kaçamayacaklar
Babasının arsasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı

Tam 4.5 milyon TL! Babasının birikimini bir günde hiç eden genç