Isparta Senirkent'te tır ile otomobil çarpıştı, 3'ü ağır 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Isparta'nın Senirkent ilçesinde Senirkent-Gençali köyü kavşağı mevkisinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Isparta'nın Senirkent ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 AK 012 plakalı otomobil, Senirkent-Gençali köyü kavşağı mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA