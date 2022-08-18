Isparta haberleri! Isparta'da otomobil hırsızlığı kameraya yansıdı Güncel Haberler Edinilen Isparta haberine göre Isparta'da otomobil hırsızlığı bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi. Isparta'da otomobil hırsızlığı bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Merkez Kepeci Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, N.S, M.B.G, O.E, F.K, A.Ü'yü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin kapısını açarak otomobile binen birisi kadın iki şüphelinin, otomobil çalıştırarak uzaklaşması yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Yalçın Çelen Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Isparta Güncel Haberler

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