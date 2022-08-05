Isparta haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Isparta'da incelemelerde bulundu Isparta haber: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Isparta Valiliğini ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Isparta Valiliğini ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Valilik önünde Isparta Valisi Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı tarafından karşılanan Aktaş, valilik şeref defterini imzaladı. Valilik makamında istişarelerde bulunan Aktaş, Vali Baruş'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Aktaş, daha sonra Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Güncel AA / Yalçın Çelen Ahmet Metin Turanlı Mehmet Aktaş Isparta Aydın Güncel Haberler

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