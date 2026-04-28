Isparta'daki Zindan Mağarası tarih ve doğaseverleri ağırlıyor

Güncelleme:
Isparta'nın Aksu ilçesinde bulunan Zindan Mağarası, doğal oluşumları ve tarihi dokusuyla çok sayıda ziyaretçiyi konuk ediyor.

İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Aksu Çayı vadisinde yer alan 1300 rakımdaki mağara, yatay yapısı sayesinde ziyaretçilere rahat bir gezi imkanı sunuyor.

Mağaradaki sarkıt, dikit ve akmataş gibi doğal oluşumların yanı sıra minyatür kanyonlar dikkati çekiyor.

Tarihi yönüyle de öne çıkan mağaranın Paganlar, Antik Yunan ile Romalılara kadar uzanan ve geçmişten bugüne kadar birçok toplum tarafından ibadet ve kült alanı olarak kullanıldığı biliniyor.

Tarihi Roma köprüsü üzerinden girilen mağaranın girişinde siyah, beyaz ve kırmızı küp taşlardan oluşan ve el işçiliğiyle yapılan Eurymedon (Köprü Çayı Tanrısı) mozaiği yer alıyor.

Yürüyüş platformu ve ışıklandırılması yapılarak 24 yıl önce turizme açılan mağara, özellikle son yıllarda tarih ve doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.

Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine, mağaranın 765 metre gezilebilir alana sahip olduğunu söyledi.

Mağaranın bu yönüyle Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirten Aydın, "Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde binlerce yıllık bir görsel şölenle karşılaşıyor. Bu bölge tarihi ve teolojik anlamda birçok özelliği içinde barındırıyor. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı ziyaretçimizi misafir ettik." dedi.

Zindan Mağarası'nı Konya'dan ziyarete gelen Abdullah Tunç ise "Mağaranın içerisinde muhteşem bir atmosfer var. Herkesin burayı görmesi lazım. Bence gezilmesi gereken en güzel yerlerden biri." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Kim askerlerine esir düşmeyi yasakladı: Risk oluştuğunda intihar edin

Kim'den askerlerine intihar emri
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kim askerlerine esir düşmeyi yasakladı: Risk oluştuğunda intihar edin

Kim'den askerlerine intihar emri
Bakan Çiftçi devreye girdi! Günlerdir eylem yapan işçilerin istediği oluyor

Bakan Çiftçi işçiler için devreye girdi! Tek telefonu ile kriz çözüldü
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın

Derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın