Haberler

Isparta'daki Firdevs Bey Camisi Ramazan'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Isparta'daki Firdevs Bey Camisi Ramazan'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da geçmişte ticari hayatın kalbi olarak nitelendirilen ve 465 yıllık tarihiyle asırlara meydan okuyan Firdevs Bey (Mimar Sinan) Camisi, ramazanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Isparta'da geçmişte ticari hayatın kalbi olarak nitelendirilen ve 465 yıllık tarihiyle asırlara meydan okuyan Firdevs Bey ( Mimar Sinan ) Camisi, ramazanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Osmanlı döneminin önemli eserlerinden biri olan ve halk arasında "Mimar Sinan Camisi" olarak bilinen Firdevs Bey Camisi, yaklaşık 5 asırdır ayakta kalarak hem mimari hem de manevi yönüyle kentin simgeleri arasında yer alıyor.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1561'de dönemin Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan cami, klasik Osmanlı mimarisinin zarif örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Kare planlı ve kesme taştan yapılan cami, dört cephede yer alan ikişer pencere ve kubbesindeki sekiz pencere sayesinde gün ışığıyla aydınlanıyor. Kuzey cephesindeki beş kubbeli son cemaat yeri ile kuzeybatıda yükselen minaresi, yapıya estetik bütünlük kazandırıyor.

Tarihi boyunca pek çok önemli olaya tanıklık eden cami, bugün hem ibadet hem de ziyaret amacıyla yoğun ilgi görüyor. 2023'ten bu yana sürdürülen enderun usulü teravih geleneği ise bu yıl hatimli olarak cemaatle buluşmayı sürdürüyor.

"Bazı ziyaretçiler yapının tarihini öğrenince duygulanıyor"

Caminin uzman imam hatibi Suat Sarıca, AA muhabirine, camiye olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Camide yaptıkları programlara cemaatin ilgi gösterdiğini anlatan Sarıca, "Tarihi camimizde güzel atmosfer var. Isparta'nın köklü bir camisi. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ziyaretçiler geliyor. Özellikle Mimar Sinan'ın eseri olması ilgiyi artırıyor. En son Amerika'dan gelen ziyaretçi grubu camiyi gezdi. Bazı ziyaretçiler yapının tarihini öğrenince duygulanıyor." diye konuştu.

Sarıca, caminin mübarek gün ve gecelerde öğle namazı sonrasında Sakal-ı Şerif ziyareti geleneğine de ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali

13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

İran, ülkenin kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama