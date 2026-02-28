Haberler

Isparta'daki kamu binalarında sesli navigasyon dönemi başlıyor

Güncelleme:
Isparta'daki kamu binalarında sesli navigasyon dönemi başlıyor.

İl Özel İdaresi, 6 Nokta Körler Derneği Isparta Şubesi ve Süleyman Demirel Üniversitesince (SDÜ), görme engellilerin kamu kurumlarındaki işlemlerini kimseye ihtiyaç duymadan yapabilmelerini hedefleyen "Engelsiz Isparta" Projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

SDÜ Mimarlık Fakültesinin "Mekan Algısının Engelsiz Deneyimi" Sergisi'ndeki fikirlerden yola çıkan İl Özel İdaresi mühendisleri, özel mobil uygulama geliştirdi.

Uygulama sayesinde görme engelli bireyler, gitmek istedikleri birimlere sesli yönlendirmelerle ulaşarak işlemlerini refakatçisiz tamamlayabilecek.

İlk etapta belirlenen pilot binalarda uygulanacak sistemin, ilerleyen süreçte şehir genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
