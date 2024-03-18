Isparta'da Yılkı Atları ve Kurtlar Fotokapanla Kaydedildi
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, doğada dolaşan yılkı atları ve kurtlar, fotokapanla kaydedildi. Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıyan yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, karlı ormanda gezinen yılkı atları ve kurtlar yer aldı. Paylaşımda, 'Onlar 'Yeşil Vatan'ın ev sahipleri. 7/24 ormanlık alanlarımızı gözetim altında tutan fotokapanlar, ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yılkı atları ve kurtları görüntüledi.' ifadelerine yer verildi.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, doğada dolaşan yılkı atları ve kurtlar, fotokapanla kaydedildi.
Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıyan yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı.
Görüntülerde, karlı ormanda gezinen yılkı atları ve kurtlar yer aldı.
Paylaşımda, "Onlar 'Yeşil Vatan'ın ev sahipleri. 7/24 ormanlık alanlarımızı gözetim altında tutan fotokapanlar, ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yılkı atları ve kurtları görüntüledi." ifadelerine yer verildi.