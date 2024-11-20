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Isparta'da Yılkı Atları Gruplar Halinde Görüntülendi

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Isparta'nın Aksu ilçesinde, kış aylarının yaklaşmasıyla yiyecek arayan yılkı atları, köy yerleşim yerlerine yakın bölgelerde gruplar halinde dolaşırken dronla görüntülendi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde sürü halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi.

Aksu ilçesinin Yılanlı ve Sofular köylerinin kırsal kesimlerindeki mera ve ağaçlık alanlarda yaşayan yılkı atları grup halinde yaşamlarını sürdürüyor.

Bölge halkı tarafından uzun yıllardır varlıkları bilinen atlar, son dönemde kış aylarının da yaklaşmasıyla yiyecek aramak için köy yerleşim yerlerine ve kara yoluna yakın yerlere inmeye başladı.

Bölgede gruplar halinde dolaşan, sayıları 300 civarı olan yılkı atlarının koşturması dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
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