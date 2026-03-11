Haberler

Isparta'da el konulan 2 Arap tavşanı doğaya bırakıldı

Güncelleme:
Isparta'da el konulan 2 Arap tavşanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bugün doğaya salındı. Tavşanlar, yasa dışı ticaretten kurtarılarak sağlıkla özgürlüklerine kavuştu.

Isparta'da belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olduğu için el konulan 2 Arap tavşanı, doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden "Ve hikaye olması gerektiği gibi bitti" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kısa süre önce yasa dışı ticaretten kurtardığımız Arap tavşanları için bugün en özel gündü. Kafeslerin karanlığından, uçsuz bucaksız bozkırın özgürlüğüne uzanan bu yolculukta onlara eşlik ettik. Uzman ekiplerimizin titiz bakımı meyvesini verdi ve iki dostumuz da sağlıkla yuvalarına döndü. Onlar artık ait oldukları yerde, doğanın kalbindeler." ifadelerine yer verildi.

Kentte 2 Mart'ta bir kişiye ait iki adreste yapılan aramalarda belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olan 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanına el konulmuştu. Şeker planörleri, Antalya Doğal Yaşam Parkına teslim edilmişti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
