Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Isparta'nın Binbirevler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Yaşar Elbi, komşularının endişeleri üzerine evinde ölü bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Elbi'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Binbirevler Mahallesi 4725. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Yaşar Elbi'den (78) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elbi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen