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Isparta'da firari 2 hükümlü yakalandı

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Isparta'da uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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