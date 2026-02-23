Haberler

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Operasyon sonucunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
