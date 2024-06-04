Isparta'da Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Sorkuncak'ta bu yıl 7. düzenlenen uçurtma şenliklerinde, halk oyunları göstersisi yapıldı, konser gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Denizli gibi çevre kentlerden de vatandaşların katıldığı etkinlikte jandarma personeli çocuklarla uçurtma uçurdu.

Etkinliğin ardından ziyaretçiler, gül bahçlerini ve Eğirdir Gölü'nü gezdi.