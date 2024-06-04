Isparta'da Uçurtma Şenliği Düzenlendi
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde halk oyunları gösterisi yapıldı ve konser gerçekleştirildi. Etkinliğe çevre kentlerden de katılım oldu ve jandarma personeli çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Ziyaretçiler etkinliğin ardından gül bahçelerini ve Eğirdir Gölü'nü gezdi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Sorkuncak'ta bu yıl 7. düzenlenen uçurtma şenliklerinde, halk oyunları göstersisi yapıldı, konser gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Denizli gibi çevre kentlerden de vatandaşların katıldığı etkinlikte jandarma personeli çocuklarla uçurtma uçurdu.
Etkinliğin ardından ziyaretçiler, gül bahçlerini ve Eğirdir Gölü'nü gezdi.