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Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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