Isparta'da traktörün şarampole devrildiği kazada sürücü öldü
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu 23 yaşındaki sürücü Mehmet Coşkun Dikmen hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mehmet Coşkun Dikmen'in (23) kullandığı 32 EV 967 plakalı traktör, Yeşilyurt köyü Gelinyudan Mahallesi Uğurca mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Dikmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen