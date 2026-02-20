Haberler

Isparta'da traktörün şarampole devrildiği kazada sürücü öldü

Isparta'da traktörün şarampole devrildiği kazada sürücü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu 23 yaşındaki sürücü Mehmet Coşkun Dikmen hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Coşkun Dikmen'in (23) kullandığı 32 EV 967 plakalı traktör, Yeşilyurt köyü Gelinyudan Mahallesi Uğurca mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dikmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

Ronaldo'dan Al-Nassr'da Ramazan jesti! Takımıyla oruç tutuyor