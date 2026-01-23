Haberler

Isparta'da iki otomobilin çapıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucunda biri ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, Gelincik köyü kavşağında meydana geldi.

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ümit Ö'nün (63) kullandığı 15 DY 204 plakalı otomobil ile Oktay O'nun idaresindeki 48 RT 201 plakalı otomobil, Gelincik köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan F.O, M.U. ve sürücü Ümit Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan M.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı! Uzmanlardan korkutan uyarı

DSÖ'nün en büyük bağışçısı gitti! Küresel sağlıkta alarm zilleri
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü