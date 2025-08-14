Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir otomobilin kıraathanede oturanlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan Hasan Ü. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobilin kıraathanede oturanlara çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Sebahattin Ö. (24) idaresindeki otomobil, Karip köyünde kıraathanede oturan Mustafa T. (19) ve Hasan Ü'ye (75) çarptı.

Kazada, sürücü ile Mustafa T. ve Hasan Ü. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Ü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
