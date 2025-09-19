Isparta'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Köylüler ve Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde arazide başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt köyü Gelinyutan Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevlere köylülerin yanı sıra Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti. 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracının katıldığı çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Haber- kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel