Isparta'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde arazide başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt köyü Gelinyutan Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevlere köylülerin yanı sıra Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti. 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracının katıldığı çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Haber- kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,