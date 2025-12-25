Haberler

Isparta -Şüpheli çanta boş çıktı

Isparta'da halk otobüsleri durağında unutulan şüpheli çanta, polisin alarma geçmesine neden oldu. Bomba imha ekibi çantayı fünyeyle patlattı ve içinin boş olduğu tespit edildi.

Kaymakkapı Meydanı'nda halk otobüslerinin hareket merkezi olarak kullanılan duraklarda uzun süredir alınmayan çantadan şüphelenenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çanta çevresinde güvenlik önlemi alarak bomba imha ekibine haber verildi. Ekiplerin hazırlanması sürecinde çevrede bulunanların cep telefonları ile görüntü almaya çalışmaları hatta canlı yayın yapmaları dikkati çekti. Özel kıyafet giyen bomba imha ekibi güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra şüpheli çantayı fünyeyle patlattı. Çantanın boş olduğu ve herhangi bir patlayıcı olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

