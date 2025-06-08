Isparta'da Sulama Havuzuna Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Isparta'da Sulama Havuzuna Düşen Genç Hayatını Kaybetti
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Isparta'nın Uluborlu ilçesinde sulama havuzuna düşen 17 yaşındaki Ahmet Ay, hastanede hayatını kaybetti. Genç, ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak Isparta'ya gelmişti.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde sulama havuzuna düşen genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Namazgah Mahallesi Yeşilköy Sokak'ta Ahmet Ay (17), seralarda sulama için kullanılan 3 metrelik havuza düştü.

Genç, kaldırıldığı Uluborlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ahmet Ay'ın, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden ailesiyle tarım işçisi olarak kente geldiği öğrenildi.

Ay'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Ahmet Ay, dün seralarda sulama için kullanılan 3 metrelik havuza düşmüş, sağlık ekiplerince Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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