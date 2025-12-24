Haberler

Isparta'da sis etkili oldu

Isparta'da sis etkili oldu
Isparta'da akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler farlarını açarak ilerledi. Polisi ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Isparta'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Isparta'da akşam saatlerinde sis etkili oldu.

Kent merkezi ve çevre yollardaki trafikte seyreden sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak ilerledi.

Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
Haberler.com




